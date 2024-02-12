Oscar’ın Yabancıları İstanbul Modern'de

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Dünyanın çeşitli film festivallerinde gösterilmiş ve ödüller kazanmış filmler arasından bir seçki hazırladıklarına dikkat çeken İstanbul Modern Sinema Küratörü Müge Turan, “Bu yıl 10'uncusunu düzenlediğimiz Oscar’ın Yabancıları programı, çekişmeli geçen Oscar yarışının eski adıyla ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ olan heyecan verici kategorisinden farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden filmlere alan açıyor. Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood’un ötekisi olan filmlerin izleyiciyle buluşmasına olanak sağlıyoruz” dedi.

“En İyi Uluslararası Film” kategorisindeki adayların yer aldığı seçkinin öne çıkan filmleri arasında, ilk kez Oscar adayı olan Bhutan filmi Rahip ve Silah, İlker Çatak’ın Almanya adına yarışan filmi Öğretmenler Odası, kendisine bu yıl Cannes’da En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran Fransa’nın Oscar adayı Şeflerin Aşkı, ve Anthony Chen'in, Cannes’da prömiyerini yaptığı Singapur filmi Kırılan Buz yer alıyor.

DÖRT KIZ KARDEŞ, 2023

Yönetmen: Kaouther Ben Hania

Oyuncular: Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Nour Karoui

Güzel ve İtler, Derisini Satan Adam filmleriyle tanınan yönetmen, bu kez 2015 yılında Tunus'ta kaybolan iki kız kardeşin yasını tutan bir ailenin gerçek hikâyesine odaklanıyor. Olfa Hamrouni’nin 15 ve 16 yaşlarındaki iki kızı bir gün ortadan kaybolarak onu ve diğer iki küçük kızını çaresiz bırakıyor. Yönetmen, Olfa ve kızlarının yanında onları canlandıran profesyonel aktörleri de kullanarak yaşanan travmayı performansla aktarıyor. Dört Kız Kardeş, belgesel ödülü kazanmış olsa da ekranda gördüğümüz gerçekliği sürekli sorgulamaya iten sahte bir kurmaca.

HAYALET RESİMLER, 2023

Yönetmen: Kleber Mendonça Filho

Oyuncular: Sonia Braga, Tony Curtis, Maeve Jinkings

Komşu Sesler, Aquarius gibi kurmacalarından tanıdığımız Brezilyalı yönetmen Kleber Mendonça Filho, bu kez sinemaya ve yönetmenin sinemayı keşfettiği Recife şehrine duyduğu aşkı anlatan oyuncul ve neşeli bir belgeselle karşımızda. Hayalet Resimler, hem bugüne dair çekimler hem de fotoğraflar, haberler, ev kayıtları ve yönetmenin filmlerinden kesitler gibi arşiv malzemesi kullanıyor. Mimari, kentsel dönüşüm, tür sineması veya Nazilerin Brezilya’daki film dağıtımıyla ilişkisi gibi konuları serbestçe işlerken, kurmaca ile belgeseli iç içe geçiriyor. "Kurmaca filmler en iyi belgesellerdir" diyen yönetmen, sinema üretmenin de izlemenin de kolektif ve büyülü bir deneyim olduğunu hatırlatıyor.

KIRILAN BUZ , 2023

Yönetmen: Anthony Chen

Oyuncular: Dongyu Zhou, Haoran Liu, Chuxiao Qu

Kendi varoluşsal krizlerine hapsolmuş, farklı şekillerde yalnızlık çeken üç genç insanın etkileyici bir portresini çiziyor. Çin'in Kuzey Kore ile sınırında bulunan karlarla kaplı Yanji'de kışın güzelliği karşısında, üç arkadaş arasında gelişen sıcak ve sıradışı bir aşk üçgenini anlatıyor. Sinematografisinden oyunculuğuna, etkileyici ve özgür ruhlu bir Z Kuşağı dramı olarak tanımlanan filmin yönetmeni tanıdık. 2013 yılındaki “Oscar’ın Yabancıları” programında da yer alan ve Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Singapur filmi Ilo Ilo’nun yönetmeni Anthony Chen.

KÖYLÜLER, 2023

Yönetmenler: DK Welchman, Hugh Welchman

Oyuncular: Kamila Urzedowska, Robert Gulaczyk, Miroslaw Baka

Dünyanın ilk uzun metraj yağlı boya filmi olarak anılan Vincent’i Sevmek’in yönetmenlerinin son işi Köylüler, 19. yüzyılın Polonya’sında geçen bir dram. Güzel genç kız Jagna’nın yaşlı bir toprak ağasıyla evlenmesi üzerinden gelişen aşk üçgenini anlatan bu sinematik şölen Władysław Reymont'un aynı adı taşıyan Nobel ödüllü romanından uyarlandı. Mevsimlerin değişimini, tarla yaşamını ve insan ilişkilerini hem doğal hem de sert bir dille aktaran film, 19. yüzyılın empresyonist tablolarından esinlenen el boyaması tekniğiyle önce oyuncularla çekildi, ardından filmi oluşturan 79.000 kare için yağlı boya tablolar üretildi.

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MARIUPOL'DA 20 GÜN, 2023

Yönetmen: Mstyslav Chernov

Ukraynalı film yapımcısı ve gazeteci Mstyslav Chernov, Mariupol'un kuşatma altındaki resmini ve bu koşullarda hayatta kalmaya çalışanların cesaretini etkileyici bir belgeselde gösteriyor. Mariupol'de başlayan kuşatma ve saldırı sırasında, bombalar yağarken, elektrik, yiyecek, su ve ilaca erişim kesilirken, şehirde kalan tek gazeteciler olan bu ekip hem bu zulmü haber yapmakta hem de çektikleri görüntüleri dünyaya iletmekte zorlanır. Sonunda Rus askerleri tarafından kuşatıldıklarında, bir hastanede barınarak kaçmanın yolunu ararlar. Chernov ve meslektaşları, bu kadar çok ölüme tanıklık ederken haberin bir fark yaratıp yaratmayacağını merak ederler.

ÖĞRETMENLER ODASI, 2023

Yönetmen: İlker Çatak

Oyuncular: Leonie Benesch, Anne-Kathrin Gummich, Rafael Stachowiak

Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde yapan film, Polonya kökenli, kendini işine adamış bir öğretmen olan Carla Nowak’ın bir lisede ilk işine başlamasını konu alıyor. Okulda arka arkaya hırsızlıklar meydana geldiğinde Carla meseleyi kendi başına çözmeye karar verir ve bir gizli kamera yerleştirir. Ortaya çıkan gerçeklerle Carla, katı bir eğitim sistemi içinde veliler, meslektaşları ve öğrenciler arasında sıkışık kalır. Film, dramatik yoğunluğu, hiç azalmayan temposu ve toplumun içine işlemiş ırkçılığa dair getirdiği eleştiriyle 2023’ün en iyi filmlerinden.

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RAHİP VE SİLAH, 2023

Yönetmen: Pawo Choyning Dorji

Oyuncular: Tandin Wangchuk, Harry Einhorn, Tandin Phubz

Film 2000'lerin ortalarında Bhutan’da, kralın tahtı terk etmeye ve ülke tarihinde ilk kez seçimleri tanıtmaya karar verdiği zamanda geçiyor. Yaşlı bir rahip ülkesinin başına gelmekte olan büyük değişikliklerin sonuçlardan endişe duyar ve genç öğrencisine "her şeyi düzeltmek" için dolunaya kadar iki tüfek getirmesini söyler. Genç rahip, gurusunun isteği karşısında şaşkındır. Silahlara dair bilgisi televizyonda dönen tek film olan James Bond’da gördüğü kadardır. Bu görevi, onu düzenbaz Amerikalı bir tüfek koleksiyoncusuyla karşı karşıya getirir. İlk kez Oscar adayı olan Bhutan’ın filmi silahlanma ve kapitalizm üzerine tatlı bir hiciv.

ŞEFLERİN AŞKI , 2023

Yönetmen: Anh Hung Tran

Oyuncular: Juliette Binoche, Benoît Magimel, Emmanuel Salinger

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Vietnam asıllı Fransız yönetmen Tràn Anh Hùn’un kendisine bu yıl Cannes’da “En İyi Yönetmen” ödülünü kazandıran filmi, gastronomi sevenler için bir şölen. Juliette Binoche’un oynadığı yetenekli aşçı ve Benoît Magimel’in oynadığı gurmenin yemek tutkusuyla pekişen alışılmadık aşkları, sınıf ilişkilerine ve toplumsal cinsiyet rollerine de değinen bir öyküye kaynak oluyor. Film, büyük bir bölümünde, beş duyumuzla birden birbirinden nefis yemeklerin hazırlanma sürecine tanıklık ederken birine yemek pişirmeyle onu sevmek arasında bir fark olmadığını kanıtlıyor. Küçük bir not olarak filme aç karınla gelmemenizi tavsiye ederiz.

SHAYDA, 2023

Yönetmen: Noora Niasari

Oyuncular: Leah Purcell, Zar Amir Ebrahimi, Mojean Aria

İran asıllı Avustralyalı yönetmen Noora Niasari’nin kendi deneyimlerinden yola çıkarak çektiği ilk uzun metrajlı filmin başrolünde, Cannes’da “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Zar Amir Ebrahimi'yi izliyoruz. Şeyda, kızı Mona ile şiddet gördüğü kocası ve Mona'nın da babası olan Hüseyin ile paylaştıkları hayatından kaçarak yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Gizli bir kadın sığınağında kalan Şeyda, Hüseyin'in kötü muamelesinden korunmak için hukuki süreçlere başvuruyor, ancak Hüseyin'e denetimsiz ziyaret hakkı veriliyor. Şeyda normal bir yaşam sürmeye çalışırken Hüseyin’in, Mona’yı İran'a geri götürebileceği endişesi taşıyor. Karakterlerine şefkatle yaklaşan cesur bir kadın filmi, Shayda.

VERA, 2023

Yönetmenler: Tizza Covi, Rainer Frimmel

Oyuncular: Vera Gemma, Daniel De Palma, Sebastian Dascalu

Gerçek ile kurmacayı birbirine geçiren bir yaşam öyküsü olan Vera’nın başrolünde, birçok spagetti western filminde oynamış yakışıklı İtalyan yıldız, Giuliano Gemma’nın kızı olan Vera Gemma var. Bu hibrit belgesel, Vera’nın Roma'da geçen sosyetik yaşamını takip ederken, onun yalnızlığını ve yaşlanmayla baş etme mücadelesini de izliyoruz. Diğer pek çok ünlü çocuğu gibi, kendisini zalim bir dünyanın merhametine bırakan bir babanın kaçınılmaz mirasıyla başa çıkmaya çalışan bu kadına derin bir empati duyuyoruz. Kendisinin karmaşık ve kırılgan versiyonunu canlandıran Vera Gemma, kamera önünde unutulmaz bir performans sergiliyor.