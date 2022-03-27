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Oscar’ı kim kazanır, favoriler kimler? İşte 2022 Oscar Ödülleri tahminleri!

Oscar’ı kimler kazanır?

2022 Oscar ödülleri, 27 Mart Pazar gecesi düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilecek. Geçen yıl küçük bir salonda sınırlı sayıda davetliyle gerçekleştirilen tören pandemi öncesinde olduğu gibi yine Dolby Theatre’da düzenlenecek. Peki, gecenin favorileri kimler? Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

27.03.2022 - 05:59 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • EN İYİ FİLM

    Yıllar sonra ilk kez 10 filmin birden yer aldığı bir aday listesiyle karşı karşıyayız. Sadece bu veri bile oyların birçok filme dağıldığının göstergesi. Çünkü en çok oyu alarak ilk 10’a girenler değil, belirli bir yüzde oranını tutturan filmler aday olabiliyor sadece. Bu yıl oyların filmler arasında çok dağılacağını ve en iyi film dalında gecenin kesin bir favorisi olmadığını düşünüyorum. Ödül sezonu üzerinden gidersek, öne çıkan ilk film Altın Küre, Eleştirmenlerin Seçimi ve BAFTA’yı kazanan ‘The Power of the Dog’ gibi görünüyor. Ama yaşlı ve erkek Akademi üyelerinin kafalarındaki western fikrine pek uymayan, genel seyirci kitlesini çok heyecanlandırmayan bir film olduğunu unutmamak gerek. Tam da bu noktada, Yapımcılar Birliği’nin en iyi film ödülünü kazanan ‘CODA’ya Oscar şans verenlerin sayısı az değil. ‘CODA’, eleştirmenlerin çok beğendiği ‘The Power of the Dog’a oranla seyirciye daha yakın ve sıcak bir film. Akademi’nin her zaman eleştirmenlerle aynı fikirde olmadığını ve ‘Yeşil Rehber’in ‘Roma’ karşısında kazandığı yılı unutmamak gerek. Apple TV’nin 25 milyon dolarla dağıtım haklarını aldığı ‘CODA’, birçok ülkede çevrimiçi olarak gösterime girdi. Çevrimiçi servislerden gelen her çeşit yapıma antipati duyan muhafazakâr Akademi üyelerinin her iki filmi de pas geçebileceği hesaba katılırsa ‘Belfast’ öne çıkabilir. ‘Belfast’ın Toronto’da Seyirci Ödülü’nü kazandığını ve ödül sezonun başlarında çoğu kişinin favorisi olduğunu unutmayalım. Az da olsa kazanma ihtimali olan dördüncü film olarak ise ‘West Side Story’nin adı geçiyor.
    Kim Kazanır? CODA

  • EN İYİ YÖNETMEN 

    En İyi Film kategorisinde hayal kırıklığı yaşasa dahi ‘The Power of the Dog’ın En İyi Yönetmen ödülünü kazanacağına kesin gözüyle bakanların sayısı hiç az değil. Tahminler doğru çıkar ve Jane Campion kazanırsa, geçen yıl Chloe Zhao’nun Oscar’ı evine götürmesinin ardından zafer, iki yıl üst üste kadın yönetmenlerin olabilir. Böylelikle Campion, ‘The Power of the Dog’ın uluslararası prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde kabul etmeye başladığı en iyi yönetmen ödüllerini Altın Küre, BAFTA ve Yönetmenler Birliği’nden (DGA) sonra Oscar’la sürdürebilir. Campion’ın, kesin favori olmasının yanı sıra ödülü kesinlikle hak ettiğini düşünenlerdenim. ‘Kim sürpriz yapar?’ diye düşündüğümde ise yönetmenliğin ön plana çıktığı ‘Batı Yakası’nın Hikâyesi’ ile Steven Spielberg geliyor aklıma. Onu sırasıyla Kenneth Branagh (Belfast), Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car) ve Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza) takip ediyor.  
    Kim kazanır? Jane Campion

  • EN İYİ KADIN OYUNCU

    Sezonun ilk ödüllerinden biri olan Altın Küre’yi dram kategorisinde ‘Being the Ricardos’ ile Nicole Kidman kazandı ve birden adı öne çıktı. Ama ‘The Eyes of Tammy Faye’i seyreden eleştirmenlerin çoğu, Jessica Chastain’in ödül sezonunda ağırlığını koyacağını tahmin ediyordu. Gerçek bir hayat hikâyesi anlatan film çok beğenilmedi ama Chastain’in hayran olunası mükemmel bir performansı vardı. Sette uzun saatlerini saç ve makyaj çalışmasına ayırdığı belli olan Chastain, Amerikalıların medyadan iyi tanıdığı Tammy Faye’i beden dili ve konuşmasıyla çok iyi yakalıyor, mükemmel bir performans sergiliyordu. Chastain, belki BAFTA’da aday gösterilmedi ama SAG (Oyuncular Birliği) ödülünü kazanarak Oscar’ın en güçlü adayı olduğunu kanıtladı. Eleştirmenler çok beğense de SAG ödüllerine aday gösterilmeyen Penelope Cruz (Paralel Anneler) ve Kristin Stewart’a (Spencer) açıkçası çok fazla şans veren yok. Chastain’den sonra ağır basan isim ise ‘Being the Ricardos’ ile Nicole Kidman.
    Kim kazanır? Jessica Chastain 

  • EN İYİ ERKEK OYUNCU

    Baştan söyleyelim: Bu kategoride gecenin tek favorisi Will Smith… Tenis tarihine geçmiş Venus ve Serena Williams’ın babası Richard Williams’ı canlandıracağı ‘King Richard’ filminin çekim aşamasında dahi Smith’in adı potansiyel Oscar adayları arasında geçiyordu. Gösterime girdiğinde Smith’in sağlam, özenli ve duyarlı bir oyunla karşımıza çıktığını gördük. Hatta eleştirmenler filmden ziyade Smith’in oyunculuğunu övdüler. Çünkü filmden sonra en çok akılda kalan Will Smith’di gerçekten. ‘The Power of the Dog’da oynayan Benedict Cumberbatch’in de Smith’den aşağı kalır yanı yok. O da unutulmaz bir performans çıkarıyor ve hangisinin daha iyi olduğunu tespit etmek kolay değil. Ama filmin bütününe yaptığı katkı açısından baktığınızda, Will Smith’in biraz daha ağır bastığı söylenebilir. Amerikalılar da böyle düşündükleri için olsa gerek bu yılın bütün önemli ödüllerini ona verdiler. Oyunculuktan iyi anlayan İngilizler de BAFTA’yı kendisine takdim edince, bu dalda Oscar’ın favorisi netleşmiş oldu. Javier Bardem (Being the Ricardos), Andrew Garfield (Tick. Tick… Boom!) ve Denzel Washington’a (The Tragedy of Macbeth) şans verenlerin sayısı ise çok az.
    Kim kazanır? Will Smith 

  • EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

    Altın Küre’de ‘The Power of the Dog’ filmindeki Peter Gordon rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmasının ardından bu kategoride genç oyuncu Kodi Smit Mc-Phee’nin adı öne çıktı. Sadece filmde aldığı sürenin uzunluğuyla değil, hikâyedeki dramatik işlevi itibarıyla da bu kategoride şansını artırıyordu. Ama ödül sezonunda o değil, ‘CODA’nın oyuncusu Troy Kotsur öne çıktı. Doğuştan duyma engelli olan 1968 doğumlu Kotsur, tecrübeli bir aktör. Filmler ve diziler dışında, Broadway’da Tony ödüllü bir oyunda sahneye çıkan, 2013’te film yöneten Kotsur, Frank Rossi karakteriyle SAG (Oyuncular Birliği), BAFTA ve Eleştirmenlerin Seçimi ödüllerini kazanarak kategorinin en güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi. Ama Mc-Phee’ye şans verenlerin sayısı hâlâ az değil ve Kotsur’un kesin favori olduğunu söylemek zor. Üçüncü bir isim olarak ‘Belfast’taki rolüyle Ciarán Hinds ağır basıyor. Hinds’in filmde etkileyici bir performansı var; tecrübesi ve ismiyle sürpriz yapabilir. Jesse Plemons (The Power of the Dog) ve J. K. Simmons’a (Being the Ricardos) ise şans veren çok kişi yok.
    Kim kazanır? Troy Kotsur 

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