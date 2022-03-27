EN İYİ FİLM

Yıllar sonra ilk kez 10 filmin birden yer aldığı bir aday listesiyle karşı karşıyayız. Sadece bu veri bile oyların birçok filme dağıldığının göstergesi. Çünkü en çok oyu alarak ilk 10’a girenler değil, belirli bir yüzde oranını tutturan filmler aday olabiliyor sadece. Bu yıl oyların filmler arasında çok dağılacağını ve en iyi film dalında gecenin kesin bir favorisi olmadığını düşünüyorum. Ödül sezonu üzerinden gidersek, öne çıkan ilk film Altın Küre, Eleştirmenlerin Seçimi ve BAFTA’yı kazanan ‘The Power of the Dog’ gibi görünüyor. Ama yaşlı ve erkek Akademi üyelerinin kafalarındaki western fikrine pek uymayan, genel seyirci kitlesini çok heyecanlandırmayan bir film olduğunu unutmamak gerek. Tam da bu noktada, Yapımcılar Birliği’nin en iyi film ödülünü kazanan ‘CODA’ya Oscar şans verenlerin sayısı az değil. ‘CODA’, eleştirmenlerin çok beğendiği ‘The Power of the Dog’a oranla seyirciye daha yakın ve sıcak bir film. Akademi’nin her zaman eleştirmenlerle aynı fikirde olmadığını ve ‘Yeşil Rehber’in ‘Roma’ karşısında kazandığı yılı unutmamak gerek. Apple TV’nin 25 milyon dolarla dağıtım haklarını aldığı ‘CODA’, birçok ülkede çevrimiçi olarak gösterime girdi. Çevrimiçi servislerden gelen her çeşit yapıma antipati duyan muhafazakâr Akademi üyelerinin her iki filmi de pas geçebileceği hesaba katılırsa ‘Belfast’ öne çıkabilir. ‘Belfast’ın Toronto’da Seyirci Ödülü’nü kazandığını ve ödül sezonun başlarında çoğu kişinin favorisi olduğunu unutmayalım. Az da olsa kazanma ihtimali olan dördüncü film olarak ise ‘West Side Story’nin adı geçiyor.

Kim Kazanır? CODA