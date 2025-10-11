Habertürk
        Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton yaşamını yitirdi

        Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton yaşamını yitirdi

        Hollywood'un efsanevi isimlerinden, Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 79 yaşında yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 23:48 Güncelleme: 11.10.2025 - 23:48
        Yaşayan efsane hayatını kaybetti
        Keaton’ın ailesi, ünlü oyuncunun vefatını doğruladı ancak bu zor süreçte gizlilik talebinde bulunarak kamuoyuna ek bir açıklama yapılmayacağını bildirdi. Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti.

        Sinema tarihine “Annie Hall”, “The Godfather”, “Something’s Gotta Give” ve “Manhattan” gibi unutulmaz filmlerle adını yazdıran Diane Keaton’un, ölümüne kadar Kaliforniya’da yaşadığı belirtildi.

        GÖZ KAMAŞTIRICI BİR KARİYER

        Keaton, sinemaya ilk adımını 1970 yılında "Aşıklar ve Diğer Yabancılar" filminde attı.

        1972'de "Baba" filminde Marlon Brando ve Al Pacino ile başrolü paylaştı. O filmde canlandırdığı Kay Adams-Corleone karakteriyle hafızalara kazındı.

        Aynı yıl Keaton, Woody Allen ile "Tekrar Çal, Sam" filminde rol aldı. İkili, kısa bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ilişkileri platonik bir boyuta ulaştı.

        Ancak bu, ikilinin on yıllar süren iş birliğinin ve ömür boyu sürecek dostluğunun başlangıcıydı.

        UNUTULMAZ FİLMLERDE ROL ALDI

        Allen ile Keaton'ın ortak çalışmalarından biri olan Annie Hall, yıldıza 1978 yılında hem Altın Küre hem Oscar kazandırdı. Diane Keotan'ın Woody Allen ile ortak çalışmaları arasında Radyo Günleri, Manhattan gibi yapımlar da bulunuyor. Keaton, 1980'ler ve 1990'lar boyunca gişe rekorları kıran "Baby Boom", "Father of the Bride" ve "First Wives Club"da rol aldı. 2003 yılında, Nancy Meyers'ın gişe rekorları kıran "Something's Gotta Give" filminde Jack Nicholson'la birlikte oynadığı rolle ikinci Altın Küre ödülünü kazandı.

