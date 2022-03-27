94. OSCAR ÖDÜLLERİNE ADAY OLAN FİLMLER
En iyi film
Kenneth Branagh - Belfast
Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza
Jane Campion - The Power of the Dog
Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car
Steven Spielberg - West Side Story
En iyi kadın oyuncu
Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye
Olivia Colman - The Lost Daughter
Penélope Cruz - Parallel Mothers
Nicole Kidman - Being the Ricardos
Kristen Stewart - Spencer
En iyi erkek oyuncu
Javier Bardem - Being the Ricardos
Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog
Andrew Garfield - tick, tick… BOOM!
Will Smith - King Richard
Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth
En iyi yardımcı kadın oyuncu
Jessie Buckley (The Lost Daughter)
Ariana DeBose (West Side Story)
Judi Dench (Belfast)
Kirsten Dunst (The Power of the Dog)
Anjanue Ellis (King Richard)
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Ciarán Hinds - Belfast
Troy Kotsur - CODA
Jesse Plemons - The Power of the Dog
JK Simmons - Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog
En iyi uyarlama senaryo
CODA
Drive My Car
Dune
The Lost Daughter
The Power of the Dog
En iyi orijinal senaryo
Belfast
Don’t Look Up
King Richard
Licorice Pizza
The Worst Person in the World
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