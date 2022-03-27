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Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta? Oscar ödülleri ne zaman verilecek, hangi kanalda ve aday filmler neler?

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta? Oscar ödülleri ne zaman verilecek, hangi kanalda?

Sinema dünyasının heyecanla takip ettiği Akademi Ödülleri için geri sayım başladı. 94. Oscar ödülleri aday filmler, yönetmenler ve oyuncular Şubat ayında açıklanmıştı. Oscar Ödülleri için ödü töreni araştırılıyor.

27.03.2022 - 19:02 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Oscar ödülleri için Hollywood, Kaliforniya'daki Dolby Theatre'da yapılacak ödül töreni her sene olduğu gibi bu sene de televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. Oscar Ödüllerine aday olan filmler Aday olan filmler 8 Şubat 2022 günü Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan tarafından sinema severlerle pqaylaşılmıştı. Türkiye'de de yayınlanacak Oscar ödül töreninin saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. İşte Oscar ödül töreni hakkında merak edilenler... 

  • OSCAR ÖDÜL TÖRENİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    94. Oscar Ödülleri Töreni, 27 Mart Pazar günü yani bugün gerçekleşecek ve TRT 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. 

    Bu akşam saat 23.55'te başlayacak "Oscar'a Doğru" özel yayını ile 94. Oscar Ödüllerinin kazananları açıklanacak. 

  • 94. OSCAR ÖDÜLLERİNE ADAY OLAN FİLMLER

    En iyi film

    Kenneth Branagh - Belfast

    Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

    Jane Campion - The Power of the Dog

    Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car

    Steven Spielberg - West Side Story

    En iyi kadın oyuncu

     

    Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

    Olivia Colman - The Lost Daughter

    Penélope Cruz - Parallel Mothers

    Nicole Kidman - Being the Ricardos

    Kristen Stewart - Spencer

    En iyi erkek oyuncu

     

    Javier Bardem - Being the Ricardos

    Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog

    Andrew Garfield - tick, tick… BOOM!

    Will Smith - King Richard

    Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth

    En iyi yardımcı kadın oyuncu

     

    Jessie Buckley (The Lost Daughter)

    Ariana DeBose (West Side Story)

    Judi Dench (Belfast)

    Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

    Anjanue Ellis (King Richard)

    En iyi yardımcı erkek oyuncu

    Ciarán Hinds - Belfast

    Troy Kotsur - CODA

    Jesse Plemons - The Power of the Dog

    JK Simmons - Being the Ricardos

    Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

    En iyi uyarlama senaryo

     

    CODA

    Drive My Car

    Dune

    The Lost Daughter

    The Power of the Dog

    En iyi orijinal senaryo

    Belfast

    Don’t Look Up

    King Richard

    Licorice Pizza

     

    The Worst Person in the World

  • En iyi belgesel

    Ascension

    Attica

    Flee

    Summer of Soul

    Writing With Fire

    En iyi animasyon film

    Encanto

    Flee

    Luca

    The Mitchells vs. the Machines

    Raya and the Last Dragon

    En iyi yabancı film

    Drive My Car (Japan)

    Flee (Denmark)

    The Hand of God (Italy)

    Yanna (Buhtan)

    The Worst Person in the World (Norway)

    En iyi sinematografi

    Dune

    Nightmare Alley

    The Power of The Dog

    The Tragedy

    West Side Story

    En iyi kurgu

    Don’t Look Up

    Dune

    King Richard

    The Power of the Dog

    Tick, Tick…Boom!

  • Live Action Kısa Film

    Ala Kacchu – Take and Run

    The Dress

    The Long Goodbye

    On My Mind

    Please Hold

    Kısa animasyon

    Affairs of the Art

    Bestia

    Boxballet

    Robin Robin

    The Windshield Wiper

    En iyi kısa belgesel

    Audible

    Lead Me Home

    The Queen of Basketball

    Three Songs of Benazir

    When We Were Bullies

    En iyi orijinal film müziği

    Don’t Look Up

    Dune

    Encanto

    Parallel Mothers

    The Power of the Dog

    En iyi orijinal şarkı

    Be Alive

    Dos Oroguitos

    Down to Joy

    No Time To Die

    Somehow to Do

    En iyi yapım tasarımı

    Dune

    Nightmare Alley

    Power

    The Tragedy of Macbeth

    West Side Story

    En iyi kostüm tasarımı

    Cruella

    Cyrano

    Dune

    Nightmare Alley

    West Side Story

    Saç ve makyaj tasarımı

    Coming 2 America

    Cruella

    Dune

    The Eyes of Tammy Faye

    House of Gucci

    En iyi ses

    Belfast

    Dune

    No Time To Die

    The Power of the Dog

    West Side Story

    En iyi görsel efekt

    Dune

    Free Guy

    No Time To Die

    Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

    Spider-Man: No Way Home

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