Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oryantal, "Evet biraz daha dayanabilirim ama hazıra dağ dayanmaz. Dört aydır çalışmıyorum. Ama ilerde ne olur Allah bilir. Ama şu an çok şükür arabamı satacak bir konumda değilim. Ben anneme yeğenlerime ve kendime bakıyorum o yüzden çalışmam lazım" dedi.