Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filmi, farklı alternatif evrenlerin bulunduğu Spider-verse diye adlandırılan Çokluevren'de geçmektedir. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde, Bob Persichetti, Peter Ramsey, ve Rodney Rothman tarafından yönetildi, senaryosu Phil Lord ile Rodney Rothman tarafından yazıldı.
ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNDE KONUSU
Örümcek Adam ile ilgili en özgün ve en ilginç hikayelerden biri olan filmde, çoklu evrenler konu edilir ve farklı boyutlardan pek çok Örümcek Adam, Miles Morales'in Brooklyn'i koruduğu evrende buluşur. Polis memuru bir baba ve işkolik bir annenin oğlu olan Miles, lise öğrencisidir ve okuluna uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla özel yeteneklere sahip olan bir süper kahramana dönüşür. Fakat henüz gerçek bir süper kahraman olamamıştır. Açılan bir kapı sonucu çoklu evrende farklı boyutlardan gelen Peter Parker ve diğer "alternatif" Örümcek Adamlar Miles'ın evrenine düşer. Fakat bu Örümcek Adamların kendi evrenlerine mümkün olduğunca çabuk geri dönmeleri gerekmektedir.
ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNDE KARAKTERLERİ VE SESLENDİRENLER
Shameik Moore - Miles Morales / Spider-Man
Jake Johnson - Peter B. Parker / Spider-Man:
Hailee Steinfeld - Gwen Stacy / Spider-Woman
Mahershala Ali - Aaron Davis (Miles'in Amcası) / Prowler
Brian Tyree Henry - Jefferson Davis:
Lily Tomlin - May Parker: Normal evrendeki Peter B.Parker'in Halası
Luna Lauren Velez - Rio Morales: Miles'in Annesi
Zoë Kravitz - Mary Jane Watson
John Mulaney - Peter Porker / Spider-Ham:
Kimiko Glenn - Peni Parker / SP
Nicolas Cage - Peter Parker / Spider-Man Noir:
Kathryn Hahn - Olivia "Liv" Octavius / Doctor Octopus
Liev Schreiber Wilson Fisk / The Kingpin
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