'Örümcek Adam'ın gerisinde kaldı

'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok', hafta sonunda 368.924, 'The Matrix Resurrections' ise

226.619 kişi tarafından izlendi.

'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un dünya hasılatı 1.054.431.855 dolara yükseldi. 'The Matrix Resurrections'ın dünya genelindeki açılışı ise 69.800.000 dolar oldu.

İlk 5'e giren diğer filmlerin izleyici sayısı ise şöyle oldu;

Aykut Enişte 2

Hafta Sonu... 62.330

Toplam... 642.720

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi

Hafta Sonu... 47.017

Toplam... 352.495

Maşa ile Koca Ayı 4

Hafta Sonu... 33.919

Toplam... 88.496