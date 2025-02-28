Oruca nasıl niyet edilir? Diyanet'e göre oruç tutmak için niyet nasıl edilir, sahura kalkmadan oruç tutulur mu?
Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar bu gece ilk sahuruna kalkacak. Ramazan orucu için niyet, orucun farz olduğu gecede yapılmalıdır. Niyet, oruç tutmanın, yalnızca Allah rızası için yapıldığını ve kişinin o gün oruç tutmaya karar verdiğini belirten bir ifadedir. Peki Oruca nasıl niyet edilir? Diyanet'e göre oruç tutmak için niyet nasıl edilir, sahura kalkmadan oruç tutulur mu?
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On bir ayın sultanı Ramazan'da oruç tutacak vatandaşlar oruca nasıl niyet edeceklerini sorguluyor. Yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımız bu gece orucuna niyet edecek. Peki Oruç niyeti nasıl edilir? Oruca nasıl niyet edilir? İşte oruç niyeti duası
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RAMAZAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Ramazan orucuna niyet etmek için şu şekilde bir dua edilebilir:
"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucumu tutmaya."
Bu niyet, hem kalben hem de dil ile yapılmalıdır.
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DİYANET’E GÖRE ORUCA NE ZAMAN NİYET ETMELİYİZ?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
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Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).