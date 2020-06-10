Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı Borel'in, pandemi sürecinde yoğun ilgi gördüğünü söyledi, bugün itibarıyla 4,5 milyona yakın bir satışı olduğunu kaydetti. Bakan Dönmez, "Borel hem antibakteriyel hem de antiviral özelliği olan bir ürün. El ve cildimiz çok hassas, Borel'in cildi koruyan bir özelliği olması açısından da tüketiciler tarafından pozitif geri dönüşler aldık" dedi.
'SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE ISLAK MENDİL'
Önümüzdeki günlerde üniversiteye giriş sınavının yapılacağını hatırlatan Bakan Dönmez, sınava girecek öğrencilere el hijyeni için Borel ıslak mendilin dağıtılacağını kaydetti. Bakan Dönmez, "Öğrencilerimizi yalnız bırakmamak için ÖSYM’nin talebi üzerine böyle bir çalışma başlatıldı. Ürün, sınav öncesi üniversite adaylarına verilecek. Görüntü itibarıyla 'ıslak mendil' diye tabir edilen bir ürün; ama Borel’in içerisindeki el hijyenini sağlayan formül neyse bu ıslak mendile yedirilmiş durumda. Bu ürünle elimizi temizlediğimizde el dezenfeksiyonunu yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.
YENİ ÜRÜNLER
Daha farklı ürünler üzerinde de çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Dönmez, üzerinde çalışılan yeni ürünün prototipini göstererek, "Bu ürün sprey formatında olacak. Yine bu da ele sürülecek bir ürün. Bunlar çantada taşınabilecek nitelikte ürünler. Bu da el dezenfektanı olarak piyasaya sürülecek. Tüketiciler hangisini beğenirse onu kullanabilecekler" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, Ar-Ge’si tamamlanmayan bir başka çalışmanın daha olduğunu ifade ederek, "Ortam dezenfeksiyonuna ilişkin yine bor katkılı bir ürün üzerinde hem Ulusal Bor Araştırma Enstitüsümüz hem de Eti Maden birlikte çalışıyor" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!