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        Haberler Bilgi Gündem ORTAK SINAV TAKVİMİ | 2024 MEB ilk dönem ortak sınavlar ne zaman başlıyor? 1. dönem 1. yazılı (6, 7, 8, 9, 10. sınıf) sınavları ne zaman?

        MEB detaylı takvimi açıkladı! Ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavlarının hangi günlerde yapılacağı netlik kazandı. Geçen yıl alınan kararla uygulanan ortak sınav sistemi kapsamında 9. sınıf kademelerine yapılan sınavın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ise sınıf düzeyleri ve sayısı artırıldı. Peki, 2024 MEB İlk dönem ortak sınavlar ne zaman başlıyor? İşte MEB ortak sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 20:41 Güncelleme: 15.10.2024 - 20:41
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak yılın ilk ortak sınavı için geri sayım devam ediyor. Ekim ayına girilmesiyle ortak sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi ortak sınavlar ilk defa 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlamıştı. Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlara, bu sene 7. ve 10. sınıflarda eklendi. Peki MEB 1. Dönem 1. Yazılı (6, 7, 8, 9, 10. sınıf) sınavları ne zaman yapılacak? İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...

        • 2

          BU YIL KADEME SAYISI ARTIRILDI

          Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

        • 3

          MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavları ekim ayının sonunda başlayacak. Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

          1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

          1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

          2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,

          2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.

        • 4

          6, 7, 8, 9, 10 SINIF ORTAK SINAVI DETAYLI TAKVİMİ VE GÜNLERİ

          Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şu şekilde:

          2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

          6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

          6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

          10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

          10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

        • 5

          2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları:

          7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe,

          7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma,

        • 6

          2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları:

          6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

          6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

          7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

          7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

          9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

          9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

        • 7

          DİL SINAVLARI 2 AŞAMALI YAPILACAK

          Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma) olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınavlarda okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülecek.

          Dinleme ve konuşma sınavları ilgili dersin yazılı sınavından önce veya sonra yapılabilecek. Konuşma sınavları için belirli bir tarih aralığı olmaksızın sınav sürece yayılarak gerçekleştirilecek.

          Beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin sınavları tüm şubelerde aynı kazanımı ölçecek şekilde yapılacak.

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