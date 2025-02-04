Ortak Akıl-Antakya’dan “Toplam İyileşme”

Türkiye’nin dünyaca tanınmış mimar, şehir ve bölge planlama uzmanlarının, sosyolog, psikolog ve arkeologlarının, bürokrasi, hukuk, iletişim, televizyon ve yayıncılık dünyasından isimlerinin, kanaat önderlerinin gönüllülük esasıyla bir araya gelerek kurduğu Ortak Akıl-Antakya Platformu, iki yıllık çalışmasının sonucu olarak “Antakya için Toplam İyileşme” kitabını tamamladı.

Antakya’nın yeniden ayağa kaldırılması için izlenmesi gereken adımların, büyük afetler sonrası bütünsel bir yaklaşımla kentlerin nasıl “normal”e döneceğinin tüm detaylarıyla incelendiği “Antakya İçin Toplam İyileşme” kitabı, açık kaynak olarak, Ortak Akıl-Antakya Platformu web sitesi üzerinden erişime açıldı.

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Ortak Akıl-Antakya çalışmalarının başlangıcından bugüne içerisinde yer alan sosyal bilimci, şehir ve bölge plancısı, sosyolog Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin “Açık Kent Planı Nasıl Yapılır” makalesiyle yer aldığı kitap, yıkımlar sonrası kentlerin yeniden inşası için disiplinler arası bir rehber olmayı hedefliyor.

Kitabın ilgilenen kurum ve sivil toplum temsilcilerine basılı olarak ulaştılacağı belirtildi.

Kitapta Ortak Akıl-Antakya Platformu kurucu ve destekçilerinin yazı, görüş ve deneyimlerinin yanı sıra deprem ve büyük afetlere dair bilgi, belge ve araştırmaları içeriyor.

Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla, mimar Şerif Süveydan’ın yazar ve editörlüğünde hazırlanan “Antakya İçin Toplam İyileşme” kitabı, depremin yıldönümü olan 6 Şubat 2025’te Ortak Akıl-Antakya web sitesinden açık kaynak olarak yayımlanacak.

Ortak Akıl-Antakya kimdir?

Ortak Akıl-Antakya Platformu, 6 ve 20 Şubat 2023 tarihli depremlerin neden olduğu yıkımın akabinde afet bölgelerinde şehirlerimizin nasıl yeniden ayağa kaldırılacağı sorusunu Antakya için dile getirmiş ve Antakya’nın yeniden canlanması için gönüllülük esasına dayanarak kurulmuştur. Aralarında Emre Arolat, Murat Tabanlıoğlu, Ece Ceylan Baba, Levent Erden, Mithat Rende gibi Türkiye’nin önde gelen mimar, iletişimci ve kanaat önderlerinin yer aldığı kurucu ekip, ilk günden bu yana destekçilerini artırarak çalışmalarını sürdürüyor. Temmuz 2023’te dernek haline gelen Ortak Akıl-Antakya, kendi alanında uzman pek çok meslek profesyonelinin yanı sıra Antakyalı birçok katılımcı tarafından da desteklenmektedir.

Antakya İçin Toplam İyileşme Hazırlayan: Ortak Akıl-Antakya Kitap Editörü ve Metin Yazarı: Şerif Süveydan Katkıda Bulunan Diğer Yazarlar: Ali Birvural, Aylin Sayek Beyazıt, Beste Selin Sürmeli, DS Mimarlık, Elif Esra Şahin, Emel Gönenç, Fatma Özdoğan, Gonzalo Lizarralde Benjamin Herazo, Hanne Kruthoff, Hasan Karaca, Herkes İçin Mimarlık, Ilga Cengiz Doğan, İlhan Tekeli, İsmail Zubari, Maleen Schrader, Özgür Deniz Emir, PDG Mimarlar, Renan Koen, SO? Mimarlık, Yüksel Türkili Kitap Dağıtımı: Açık kaynak şeklinde online olarak www.ortakakilantakya.com adresinden yayınlanacak. 2.000 adet olarak basılan kitap, tüm üniversitelere, konuyla ilgilenen kamu kurumlarına, özel kuruluşlara ve sivil inisiyatiflere iletilecek, Türkiye İş Bankası ve Eczacıbaşı Holding katkılarıyla. Bilgi ve iletişim için: bilgi@ortakakilantakya.com