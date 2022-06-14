Ortadoğu'da kritik tatbikat

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Prens Halib bin Sultan Eğitim Merkezinde dün başlayan tatbikat 9 gün sürecek. Suudi Arabistan Ordusu Kuzey Bölgesi Komutanı Tümgeneral Salih bin Ahmed ez-Zehrani, tatbikatın amacının iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek ve askeri alanda tecrübe alışverişini sağlamak olduğunu belirtti.

Zehrani, tatbikatın, Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin, komşu ve dost ülkelerle uyguladığı eğitim planı çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Son dönemde Irak-Suudi Arabistan ilişkilerinde kaydedilen gözle görülür ilerleme dikkati çekiyor. Bu ilerleme üst düzey askeri heyetlerin karşılıklı ziyaretleri, güvenlik alanında imzalanan anlaşmalar ve ortak tatbikatlarla da kendini gösteriyor.