19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya'da, Roma döneminden bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda saklı bulunan şelale, ziyaretçilerini büyülüyor.
AA'nın haberine göre döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesi sınırlarında yer alan şelale, yaklaşık 50 metre yükseklikten Ekşili göletine akıyor.
Bölge halkının yaz aylarında serinlemek için gittiği bir adres haline gelen şelale, fotoğraf tutkunları için de doğal plato niteliği taşıyor. Görsel bir şölen sunan şelale, yerli ve yabancı turistlerce keşfedilmeyi bekliyor.
Ekşili Mahallesi Muhtarı İbrahim Aldemir, yaptığı açıklamada, şelalenin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.
Bölgenin 'gizli cennet' olarak nitelendirildiğini dile getiren Aldemir, "Keşfedilmemiş bir güzellik burada uyandırılmayı bekliyor. Bölge halkı olarak bu güzelliğin keyfini biz yaşıyoruz ancak yerli ve yabancı turistler tarafından da görülmesini istiyoruz. Çok güzel bir görselliği var, turizm açısından değerlendirilirse çok iyi olur" dedi.
Mahalle sakinlerinin bölgeye sahip çıktığını aktaran Aldemir, orman içinde gizlenen güzelliğin Antalyalılar tarafından da çok iyi bilinmediğini ifade etti.
Şelaleyi keşfedenlerin buradan vazgeçemediğini belirten Aldemir, "Buraya bir gelen, güzelliği gören tekrar tekrar geliyor. Özellikle doğa tutkunlarının adresi oluyor." diye konuştu.
"AĞUSTOS AYINDA İNSANLAR BURADA ÜŞÜR"
Eski muhtar Hüseyin Sırt da turizmin başkenti Antalya'da gezilecek ve görülecek mekanlardan birine sahip olduklarını kaydetti. 65 yıldır mahallede yaşayan Sırt, şunları söyledi:
"Geçmişte bölgede İtalyanlar yaşamış, onun için adı "gavur" olarak kalmış. Bölge halkı özellikle yaz aylarında oraya gidip, piknik yapar. Yazın vatandaşın serinlemesi için çok güzel, cennet gibi bir mekan. Ağustos ayında insanlar burada üşür."
Daha önce sadece mahalle sakinlerinin bildiği şelaleye, son yıllarda farklı kentlerden insanların da ziyaret ettiğini anlatan Sırt, bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turistin gelmesini beklediklerini kaydetti.
Sırt, bölgenin temizliğini mahalle sakinleri olarak üstlendiklerini de sözlerine ekledi.
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