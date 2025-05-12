Ormanda telefonla görüşürken yıldırım çarptı

Ormanda telefonla görüşürken yıldırım çarpan ebe ağır yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde ormanda telefonla görüştüğü sırada yıldırım isabet eden ebe ağır yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Oluklu köyünde ebe olarak görev yapan Gönül K.'nin (34) üzerine, köyün ormanlık alanında ailesiyle piknik yaparken telefonla konuştuğu sırada yıldırım düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Ambulansla Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Gönül K., buradaki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Gönül K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
*Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.