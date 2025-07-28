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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ormanda başında çöp poşeti ile bulundu | Son dakika haberleri

        İstanbul'da ormanlık alanda başında çöp poşeti ile bulundu

        İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış cansız beden bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:38 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:39
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        Ormanda başında çöp poşeti ile bulundu
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        İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış cansız beden bulundu.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Bahçeköy'de meydana geldi. DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        YANINDA RUSÇA NOT VE PARALAR

        Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek ait cansız bedenin başında çöp poşeti olduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü. Cansız bedenin yanında Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

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