Ormancılar yangın eğitimi verecek

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü'nün eğitim faaliyetleri kapsamında Akçaabat ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi sakinleriyle Merkez Çarşı Cami avlusunda bir araya geldi.

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Vatandaşlara orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangınla mücadele yöntemleri, önleme faaliyetleri ve orman yangın gönüllüsü olmanın önemi gibi konularda eğitim verildi.

Orman İşletme Müdürü Uğur Er, sorumluluk sahaları Ortahisar, Akçaabat, Şalpazarı, Beşikdüzü, Vakfıkebir, Düzköy, Çarşıbaşı ve Tonya ilçesindeki 150 mahallede yangınla mücadelede farkındalık eğitim toplantıları düzenleyeceklerini söyledi.

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Er, mahalle sakinlerine yönelik eğitimlerle farkındalık oluşturarak orman yangınlarına karşı sorumluluk duygusunu geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, yangınların toplumu etkileyen felaketler olduğu için bu toplantıları önemsediklerini ifade etti.

Mart sonuna kadar toplantıları sorumluluk alanındaki ilçelerin tüm mahallelerinde organize edeceklerini vurgulayan Er, vatandaşlara vermek istedikleri en önemli mesajın mevcut ormanları korumak, aynı zamanda da yanan ormanlara müdahale etmenin maliyetini anlatmak olduğunu dile getirdi.

Er, Gümüşhane, Rize, Bayburt ve Trabzon'da son 5 yılda 263 orman yangını meydana geldiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yangınlar Türkiye'nin çoğu yerinde yazın çıkmasına rağmen bizim bölgede sonbahar ve kış aylarında kasım, aralık, ocak, şubat ve martta çıkıyor. Yangınların çıkış nedenlerine baktığımızda yüzde 99'unun insan kaynaklı olduğu belirlendi. Yaptığımız bu eğitimlerle halkımızı bahçe temizliği veya daha başka bir sebeple ateş yakma durumlarında bilinçli olmaları ya da hiç yakmamaları gerektiğini anlatabilirsek orman yangınlarının büyük oranda azalmasını sağlayabiliriz."

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Dünya genelinde iklim değişikliğiyle sıcaklığın yükselmesinin yağışların düzensizleşmesine yol açtığını belirten Er, en küçük ihmal ve dikkatsizlikle çok büyük orman yangınlarının çıktığını kaydetti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarı 10 kişiden oluşan 2 ekibin hızlıca değerlendirerek müdahale ettiğini belirten Er, "Orman yangınları son yıllarda sadece ülkemizin değil tüm dünyanın acıyan bir yarası oldu. Orman yangınlarıyla mücadelede personellerimiz her sene eğitimden geçiyor" dedi.

Er, küresel ısınmayla mücadelede ormanların öneminin ön plana çıktığına işaret ederek, "Orman yangınlarıyla mücadelenin birinci ayağı vatandaşı eğitmektir çünkü yangınların yüzde 99'unun insan eliyle çıktığını göz önünde bulundurursak bu yapılan eğitimlerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Marta kadar 150 orman köyünde yaklaşık 20 bin kişiye eğitim verip orman yangınlarının minimuma indirilmesini hedefliyoruz" diye konuştu. Işıklar Mahallesi Muhtarı İbrahim Okumuş ise yangınla mücadele konusunda mahalle sakinlerinin bilinçlendirilmesini önemsediklerini belirterek, ekiplere teşekkür etti.