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        Haberler Gündem Orman personelini taşıyan kamyonet duvara çarptı: 4 yaralı - Güncel haberler

        Orman personelini taşıyan kamyonet duvara çarptı: 4 yaralı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Orman Bölge Müdürlüğü personelini taşıyan kamyonet taş duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 19:43 Güncelleme: 01.10.2024 - 19:43
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        Orman personelini taşıyan kamyonet duvara çarptı
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        Kaza, Mudurnu-Taşkesti yolunun Kavakaltı mevkisinde meydana geldi.

        Taşkesti yönünden Bolu yönüne giden E.Y. idaresindeki kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak yol kenarındaki taş duvara çarptı. Kazada yan yatan araçta bulunan sürücü E.Y. ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

        Kazada yaralanan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personelinin Taşkesti beldesindeki arazi çalışmalarından döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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