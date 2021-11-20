"Annemin bu ay 80 yaşına gireceğine inanamıyorum"

Bir süredir Katy Perry ile mutlu bir ilişki sürdüren Orlando Bloom, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bloom, annesi Sonia Constance Josephine Copeland'ın, bahçede kuş cıvıltıları ve inek sesleri eşliğinde dans ettiği anları yayınladı.
"ANNEMİN BU AY 80 YAŞINA GİRECEĞİNE İNANAMIYORUM"
Ünlü oyuncu, 5,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderiye, "Annemin bu ay 80 yaşına gireceğine inanmayan tek kişi ben miyim?" notunu düştü. Orlando Bloom'un gönderisine takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.
Birçok kullanıcı, kendileri de 80 yaşına geldiklerinde tıpkı Bloom'un annesi gibi olmak istediklerini dile getirdi.
SEVDİĞİ BESTECİNİN ADINI OĞLUNA VERDİ
Orlando Bloom'un annesi Sonia Constance Josephine Copeland, bir yabancı dil okulunun müdürüydü. Copeland, aynı zamanda sanata da çok meraklıydı. Hatta Sonia Constance Josephine Copeland, oğluna isim seçerken de en sevdiği İngiliz besteci olan Orlando Gibbons'tan esinlendi.
Orlando Bloom'un yanı sıra Samantha adında bir de kızı olan Sonia, çocuklarını küçük yaşta sık sık tiyatroya götürürdü. Ayrıca Orlando ve Samantha'yı da sanata yönelmeleri konusunda özellikle de drama dersleri almaları içir cesaretlendirdi. Orlando Bloom'un mesleğini seçmesinde de annesinin büyük rolü oldu.
HER ŞEY 2016'DA BAŞLADI!
Öte yandan daha önce The Mirror Gazetesi'ne nişanlısı Katy Perry ile tanışma hikayelerini anlatan Bloom, her şeyin 2016 yılındaki Altın Küre Ödülleri gecesinde başladığını söylemişti.
İngiliz oyuncu, "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında... Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada 'Oo! Sanırım bu Katy Perry!' diye aklımdan geçirdim." demişti.
Orlando Bloom, Perry'nin aktör Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini söyleyerek, o masaya kutularla hamburger taşındığını gördüğünü belirtmişti.
Oyuncu, Washington'ın yanına giderek, "Bir tane alabilir miyim?" diye sorduğunu ve arkadaşının da "Elbette" dediğini söylemişti. Bloom, o esnada Perry'e göz kırptığını itiraf etmişti.
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