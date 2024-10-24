Orkun için Liverpool açıklaması!

Milli Futbolcu Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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LIVERPOOL İÇİN AÇIKLAMA

Milli futbolcunun babası Halis Kökçü, Orkun için önemli açıklamalara imza attı. Orkun geleceği için konuşan ve Liverpool ile ilgili çıkan haberleri değerlendiren Halis Kökçü, "Şu anda en önemli şey Orkun'un Benfica için iyi oynamaya odaklanması ama tabii ki oyuncular ve antrenörler tek bir yerde kalmaz. Kulüp de bunu biliyor. Liverpool neden olmasın, evet bu mümkün." dedi.

Halis Kökçü ayrıca, "Modern futbolda kulüpler ekonomik durumlarını düşünür ve kar etmek isterler. Orkun bir sonraki adımı atabilecek potansiyele sahip bir futbolcu. Taraftarlar ve kulüp de bunu biliyor. Neler olacağını göreceğiz" sözlerini sarf etti.

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Record, geçtiğimiz haftalarda Orkun Kökçü'nün, orta saha transferi yapmak isteyen Liverpool'un listesinde olduğunu öne sürmüştü.

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Orkun, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile Feyenoord'da birlikte çalışmış ve şampiyonluk sevinci yaşamıştı.