Orhan Hakalmaz'dan 'Arpa Buğday Daneler'e yeni yorum
Orhan Hakalmaz, anonim bir halk türküsü olan 'Arpa Buğday Daneler' ile müzikseverlerin karşısına çıktı
Giriş: 26.09.2025 - 14:35 Güncelleme: 26.09.2025 - 14:35
'Arpa Buğday Daneler' Anadolu’nun köklü türkülerinden biri olarak, Orhan Hakalmaz’ın yorumu ve Serkan Yıldız’ın düzenlemesiyle yeniden hayat buldu. Türkü; Anadolu insanının emeğini, üretim kültürünü ve köy yaşamının doğallığını müzikseverlere aktarıyor.
Orhan Hakalmaz’ın yeni çalışması 'Arpa Buğday Daneler', tüm dijital platformlarda yerini aldı.
