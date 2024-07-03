Orhan Gencebay'dan Sevim Emre'ye: Bestelerimin en büyük ilhamkârı
Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre'nin 80'inci yaş gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Eşine duyduğu sevgi ve minnettarlığı gözler önüne serdiği bir video çekten Gencebay, hayat arkadaşı için "Bestelerimin en büyük ilhamkârı" ifadelerini kullandı
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1978'de, 1963 Türkiye Güzeli Sevim Emre ile hayatını birleştiren Orhan Gencebay, o günden bu yana eşiyle birlikte mutlu bir yaşam sürüyor.
Eşi Orhan Gencebay ile aşk pozlarını zaman zaman sosyal medyadan gözler önüne seren Sevim Emre, 80'inci yaşına girdi.
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Orhan Gencebay, Sevim Emre'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. 46 yıllık aşkı için kamera karşısına geçen usta sanatçı, eşine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.
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"BESTELERİMİN İLHAMKÂRI"
Orhan Gencebay, aşk sözleri sarf ettiği videoda hayat arkadaşına; "Seni çok seviyorum bestelerimin en büyük ilhamkârı..." sözleriyle seslendi.
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"KADINIM SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Orhan Gencebay, Sevim Emre'nin doğum günü için çektiği videoda şu ifadeleri kullandı; "Ey güzeller güzeli, gönlümün sultanı. Ey benim hayat arkadaşım, yoldaşım, kadınım... Birbirlerini deli gibi sevdiklerini ifade edip 'Ömür boyu gönül dostuyuz' diyen nice kişilerin çok kısa zamanda ayrıldıkları şu zamanda kimsenin beraber çok uzun ve bizim gibi yaşayabilmeleri çok zor olan hayat arkadaşlığını yaşadığımız sevgili karım...
Kadınım seni çok seviyorum. Senin için ve senin çok mutlu olmandan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ey bestelerimin en büyük ilhamkârı. Tüm gönül dostları ve sevenler, bizi senin ilhamının etkileriyle tanıdılar. Sana olan sonsuz şükranlarımı kabul et.
Ey Rabbim, ey ulu Tanrım, Allah'ım bizlere verdiğim tüm nimetler için ettiğimiz şükürleri kabul eyle. Sana biat eden, teslim olan bu kullarını affet. Berhudar olalım."
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"KALBİMİN EFENDİSİ"
Sevim Emre ise o videoyu kendi hesabında paylaşarak, "Canım Orhan'ım... Kalbimin efendisi iyi ki doğdum iyi ki senin oldum. Bir daha dünyaya gelirsem yine senin Sevim'in Elif'in olurum. Seni canımdan çok seviyorum. Senin aşkınla nefes aldığım bu dünyada Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin, canımda cansın" notunu düştü.
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