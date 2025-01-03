Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'un ailesiyle yaşadığı sorunlar hakkında konuştu
Orhan Gencebay, 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ailesiyle yaşadığı sorunlar hakkında konuştu; "Aile hayatımızı korumamız lâzım"
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2 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, son yıllarda kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile yaşadığı gerilimle gündemdeydi. Tayfur, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlarla kullanmasına karşı çıkarak dava açmıştı.
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Ferdi Tayfur'un avukatı, İstanbul 4. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan 'Tuğçe Tayfur Store' markasının hükümsüzlüğü davasının sonuçlandığını ve markanın 3. şahıslara devrinin önlendiğini duyurdu. Ayrıca, mahkemenin kararının franchising alan şahıs veya şirketleri de etkileyebileceği belirtildi.
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Yaşananlardan sonra kızına destek veren Necla Nazır; "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" diyerek bir açıklama yapmıştı.
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"ÇOK ÜZÜLDÜM"
Orhan Gencebay, bir mekânda gazetecilerin Ferdi Tayfur'un ailesiyle yaşadığı sorunları sorması üzerine; "Çok üzüldüm, önce aile hayatımızı korumamız lâzım. Biz çünkü aile toplumuyuz, korumamız lazım. Maalesef son yıllarda bu gibi olaylar çok yaşanabiliyor. Bunları önünü almak için hem siyasi hem sivil ne varsa herkesin geleneksel değerlerimizi kaybetmeden, onları daha geliştirerek yaşamamız daha iyi olacak. Bizim gelenekselliğimizin içinde dünya çapında insanlığa yakışan çok güzel değerler var. Bunları kaybetmemeliyiz" şeklindeki ifadeleri kullandı.