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Orhan Çoban kimdir, neden öldü? Ünlü oyuncu Orhan Çoban koronavirüsten mi vefat etti?

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından biri olan Orhan Çoban 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sevilen oyuncunun tüm dünyada etkisi devam koronavirüs dolayısıyla hayatını yitirdiği öğrenildi. İşte Orhan Çoban'ın hayat hikayesi...

03.11.2020 - 01:55 | Güncelleme: ABONE OL
Orhan Çoban kimdir, neden öldü? Ünlü oyuncu Orhan Çoban koronavirüsten mi vefat etti?

Yeşilçam'ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çaban, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ORHAN ÇOBAN'DAN ACI HABER...

Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol alan Orhan Çoban vefat etti. Koronavirüs nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 82 yaşındaki Çoban'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.

ORHAN ÇOBAN KİMDİR?

Orhan Çoban, 2 Ocak 1935 tarihinde İstanbul'da doğan Orhan Çoban, İstanbul Tahtakale/ Mercan arasında züccaciye toptancılarına mal alıp vererek çalışma hayatına devam ederken, kendine yaptırdığı bir siyah, bir beyaz garson kıyafetleriyle sinemamızda garson rollerini canlandırmıştır. Türk Sineması'nın "Garson" rollerinin vazgeçilmez oyuncusudur.

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