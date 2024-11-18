Orhan Aydın yeniden ASKON Başkanı seçildi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 13. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Olağan genel kurul sonucu mevcut Genel Başkan Orhan Aydın delegelerin oyları ile güven tazeledi.

ASKON’un 13. Olağan Genel Kurulu sonrası yeni yönetim kurulu Orhan Aydın, Abdülkadir Akkuş, Abdullah Aydın, Abdurrahim Tavlı, Ahmet Feridun Altınöz, Ali Küçük, Ali Özcan, Bekir Aydın, Betül Işık, Bilal Çalışkan, Bilal Kara, Cengiz Deveci, Cihat Akın Arslan, Coşkun Alay, Efnan Mercan, Emre Tonkuş, Ercan Vergili, Erdi Çapar, Erkan Aydın, Fatih Furkan Akkaya, Bahadır Karakaş, Erkan Akkaş, Muhammed Emin Çelik, Fatih Aydın, Muhammet Bayram, Mehmet Ali Karan, Eren Solmaz, Ahmet Çakıcı, Gökhan Özyurt, Gökhan Yavuzer, Hazreti Akdemir, Hüseyin Sevinçtekin, İbrahim Akkuş, Mehmet Yaşar Bilir, Mehmet Özgür, Muhammed Halıcı, Murat Göktaş, Mustafa Necati Işık, Nusret Güre, Ogün Doğan, Salim Arslanhan, Serdar Kurt, Şevki Öncel, Veysel Vural, Volkan Kahraman, Yasin Zülbaharoğlu, Yılmaz Aydın, Yılmaz Sönmez, Oktay Kesti, Murat Kürt, Nazım Yirmibeşoğlu, Sıraç Susuz, Mehdi Öztürk, Abdullah Yüksel, Vahap Polat, Doğan Şeyda isimlerinden oluştu.

Olağan genel kurulda katılımcılara seslenen ASKON Genel Başkan Orhan Aydın, konuşmasının büyük bir bölümünde 11. ve 12. dönemlerde yaptıkları çalışmalara değinerek, ‘’iki dönemdir maddi ve manevi tüm çalışmalarımız, ASKON’umuzun birlik ve bütünlüğünün tesisi, yarınların güçlü, müreffeh Türkiye’sinin inşası ve mazlumların hamiliği üzerine geçmiştir’ dedi.

Konuşmasında yeni döneme ilişkin faaliyetlerinden de bahseden Aydın, bu konuda şunları ifade etti;

Dünya’nın 7 kıtasında ASKON bayrağının dalgalandığını belirten Başkan Aydın; ABD, Rusya ve Çin olmak üzere Dünya’nın 37 ülkesinde ASKON bayrağımızı dalgalandırarak üyelerimize hizmet ediyoruz. Avrupa yapılanmamız olan Almanya Merkezli Avrupa Koordinatörlüğümüzle Avrupa’nın 8 ülkesinde yapılanmamızı yılın ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız. Yeni dönemde önceliğimiz 81 vilayetimizde teşkilatlanmamızı tamamlamak ve ihracat odaklı hedef pazarlarımız başta olmak üzere dünyanın büyüyen ekonomilere sahip 100 ülkesinde ASKON bayrağımızı dalgalandırmaktır dedi.