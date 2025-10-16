Ordu'daki Uluvahta Yaylası ziyaretçilerin gözdesi haline geldi
Ordu'nun Gölköy ilçesindeki 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası, ziyaretçilerine doğa içerisinde huzurlu vakit geçirme imkanı sunuyor
Ordu'nun Gölköy ilçe merkezine 16 kilometre mesafedeki Uluvahta Yaylası doğal güzellikleriyle sonbaharda insanların uğrak yerlerinden biri oluyor.
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yayla, yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarıyla Ordu'nun önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldi.
Yaylaya gelen vatandaşların bazıları aileleriyle gölet çevresinde piknik yapma imkanı bulurken, bazıları ise spor aktiviteleri yaparak doğayla iç içe keyifli zaman geçiriyor.
Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, yaylanın son dönemde doğal güzelliğiyle öne çıktığını belirterek, tarım, hayvancılık ve turizme hizmet etmesi amacıyla yapılan göletin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Vatandaşların özellikle bu gölet çevresinde vakit geçirdiğini aktaran Uludağ, "Uluvahta Yaylası turizmde öne çıkmaya devam ediyor. Dört mevsim ziyaret edilen yayla son günlerde sonbaharla birlikte ziyaretçilerin ilgisini çekiyor" dedi.
Öte yandan doğal güzelliğiyle dikkati çeken yayla drone ile havadan görüntülendi.
