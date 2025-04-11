Ordu'da çöp ayrıştırma makinesine sıkışan işçi öldü
Ordu'da çöp ayrıştırma tesisinde meydana gelen arızayı gidermeye çalışırken makineye sıkışan işçi, yaşamını yitirdi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöp ayrıştırma tesisinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
MAKİNEYE SIKIŞTI
AA'nın haberine göre; Karapınar Mahallesi'nde bulunan çöp ayrıştırma tesisinde çalışan Soner Altun (26), arızasını gidermeye çalıştığı çöp ayrıştırma makinesine sıkıştı.
Tesisteki diğer işçilerin fark etmesi üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Soner Altun (26)
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Soner Altun'un cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.