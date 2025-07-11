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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da 7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu | Son dakika haberleri

        Ordu'da 7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 20:36 Güncelleme: 11.07.2025 - 20:36
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        7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
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        Akyazı Mahallesi sahilinden denize giren Afgan uyruklu H.T, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Denizde yapılan aramada bulunan çocuk, sudan çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        H.T, hastanede hayatını kaybetti.

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