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        Haberler Gündem Ordu Büyükşehir'den kavşak çalışması

        Ordu Büyükşehir Belediyesinden kavşak çalışması

        Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Altınordu ilçe merkezinde bulunan Karşıyaka Mahallesi'nden geçen çevreyolu üzerinde bulunan, yaya ve araç güvenliğini tehlikeye sokan Kuğukent kavşağında düzenleme ve sinyalizasyon çalışması başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:01 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:01
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        Ordu Büyükşehir'den kavşak çalışması
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ulaşım ağını güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bu kapsamda Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi içerisinden geçen ve mahalleyi ikiye bölen çevreyolu üzerindeki Kuğukent kavşağında çalışma başlattı.

        Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu kavşakta başlayan çalışmalarla geometrik ve trafik düzenleme projesi hazırlanırken kavşağın çalışma prensibinin sinyalizasyon sistemi ile olması kararlaştırıldı.

        Bu proje kapsamında, mevcut dönel kavşak kaldırılarak, trafik ışıklarından bağımsız sağa serbest dönüş şeritleri oluşturulacak. Ayrıca, ana yolda yetersiz kalan depolama alanlarının yerine sola dönüş şeritleri tasarlanacak.

        Kavşak çalışmalarını değerlendiren Karşıyaka Mahalle Muhtarı Nail Şafak Çelebi, yapılan düzenlemenin yaya ve araç trafiğini rahatlatacağını ifade ederek, "Büyükşehir Belediyemize bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Burası uluslararası bir yol. Bu yolda sinyalizasyon önemli bir ihtiyaçtı. Aynı zamanda bölgeye de yeni bir okul açıldı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde çok sayıda insanın kullandığı da bir kavşak. Tüm bu nedenlere birlikte bu önemli sorunumuz çözüme kavuşturan Ordu Büyükşehir Belediyemize tüm mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

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        #Kavşak çalışması
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