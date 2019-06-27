Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından Şangay’da düzenlenen Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2019 etkinliğinde, Çinli akıllı telefon markası Oppo, “Ekran Altı Kamera (USC)” teknolojisini sergiledi.

Oppo, ön kamera için çentik veya delik benzeri bir tasarıma ihtiyaç duymadan “gerçek tam ekran” kullanıcı deneyimi sunan bu teknolojinin yanısıra, hücresel ağlar, Wi-Fi veya Bluetooth olmadan 3 km mesafedeki metinlerin, sesli mesajların ve gerçek zamanlı sesli aramaların iletilmesini sağlayan tescilli bir merkezi iletişim teknolojisi olan MeshTalk’u da tanıttı.

Ekran Altı Kamera, akıllı telefonlardaki ön kamerayı ve ekranı birleştirerek kullanıcılara eksiksiz bir ekran görünümü ve entegre bir gövde sunuyor. Bu yeni teknoloji ayrıca kullanıcıların tüm ekranı görmesini, fotoğraf çekmesini, yüz kilidini kullanmasını ve görüntülü aramalar yapmasını sağlıyor.

'KULLANICILAR DAHA GENİŞ EKRAN İSTİYOR'

Ekran Altı Kamera teknolojisinde, daha fazla ışık alan özelleştirilmiş bir kamera modülü yer alıyor. Ekranda ışık geçirgenliğini artıran şeffaf bir malzeme ile birlikte bölge kontrolü kullanılıyor. Bunun yanı sıra, Oppo’nun özelleştirilmiş algoritması, pus giderme algoritması ve beyaz dengesi algoritması sayesinde Ekran Altı Kamera fotoğrafçılık deneyiminde akıllı güzellik modu ve fotoğraf filtreleri gibi özellikleri destekleyebiliyor.

OPPO Ürün Müdürü Qiao Jiadong, bu yeni teknolojiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Günümüzde akıllı telefonlardan daha fazla işlevsellik bekleniyor. Kullanıcılar sürükleyici bir deneyim için geniş ekran görüntüsü talep ediyor. Bu süreci su damlası ekrandan pivot yapıya ve bugün açıkladığımız Ekran Altı Kamera teknolojisine kadar yaşadık. Oppo olarak, 'ince ve hafif' ile 'tam ekran' arasındaki en iyi dengeyi araştırıyoruz.”

WI-FI VEYA HÜCRESEL AĞ OLMADAN İLETİŞİM

Çinli Oppo, MWC Shanghai 2019'da bir başka yeniliğini olan MeshTalk’u da tanıttı. Merkezi olmayan bir iletişim teknolojisi olarak nitelendirilen MeshTalk, cep telefonu şebekesi, Wi-Fi veya Bluetooth olmadan 3 km mesafedeki Oppo cihazları arasında kısa mesajların, sesli mesajların ve gerçek zamanlı sesli aramaların iletimini sağlıyor.

Oppo MeshTalk ayrıca, birden fazla cihazın geçici yerel alan ağları (LAN) oluşturmasına, grup sohbet yeteneklerini etkinleştirmesine ve sinyal aktarımı ile iletişim aralığının genişletilmesine olanak sağlıyor. MeshTalk, Oppo cihazlarının birbirlerinin sinyal aralığında olduğu yerlerde LAN iletişimini destekliyor.

Daha hızlı iletişim ve düşük güç tüketimi avantajlarını gerçekleştirmek için yonga setini özelleştiren Oppo, MeshTalk teknolojisiyle, olağanüstü durumlarda, acil durum iletişiminde ve bazı doğal ortamlarda daha kapsamlı uygulamalar gerçekleştirmeyi planlıyor.