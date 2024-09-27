Bazı ünlü opera sanatçıları, geniş göğüs kafesleri ve derin solunum kapasiteleriyle bilinir. Luciano Pavarotti ve Renée Fleming gibi sanatçılar, güçlü ses projeksiyonlarıyla tanınmıştır. Ancak, iyi bir opera sanatçısı olmak için büyük bir göğüs kafesine ya da kilolu bir vücuda sahip olmanın zorunlu olmadığını vurgulamak gerekir.