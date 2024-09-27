Opera sahnesindeki yanılsama: Tüm opera şarkıcıları şişman mı?
Opera dünyası, muhteşem sahne performansları ve büyüleyici seslerle dolu bir sanat formudur. Ancak, opera sanatçıları hakkında yaygın bir klişe, çoğunun kilolu ya da obez olduğu yönündedir. Peki, bu algı nereden geliyor ve gerçekten doğru mu?
- 1
POPÜLER KÜLTÜR VE "ŞİŞMAN OPERA ŞARKICISI" KLİŞESİ
Opera sanatçılarının aşırı kilolu olduklarına dair algının kökenleri, popüler kültüre dayanan bazı yanlış anlaşılmalarla ilişkilidir. Bunların başında, Wagner'in ünlü eseri Götterdammerung'daki kahraman Brunhilde'nin karikatürize edilmesi gelmektedir.
- 2
Brunhilde, geniş bir moo-moo giyen ve boynuzlu bir şapka takan iri bir kadın figürü olarak tasvir edilmiştir. Bu karikatürler, "şişman kadın şarkı söyleyene kadar bitmez" şeklindeki popüler deyişin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Deyim, zamanla medyada yer bulmuş ve operayla ilgili yaygın bir yanlış anlaşılmaya dönüşmüştür.
- 3
SES GÜCÜ VE FİZİKSEL YAPI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Opera sanatçılarının fiziki yapıları ile ses güçleri arasında doğrudan bir ilişki olduğuna dair bilimsel bir kanıt yoktur. Ancak, birçok insan opera sanatçılarının büyük bedenlerinin daha güçlü sesler çıkarmalarını sağladığına inanır. Bu inancın ardında yatan nedenlerden biri, şarkıcıların büyük göğüs yapısına sahip olmalarının ses projeksiyonunu kolaylaştıracağı düşüncesidir.
-
- 4
Bazı ünlü opera sanatçıları, geniş göğüs kafesleri ve derin solunum kapasiteleriyle bilinir. Luciano Pavarotti ve Renée Fleming gibi sanatçılar, güçlü ses projeksiyonlarıyla tanınmıştır. Ancak, iyi bir opera sanatçısı olmak için büyük bir göğüs kafesine ya da kilolu bir vücuda sahip olmanın zorunlu olmadığını vurgulamak gerekir.
- 5
DİYAFRAM KULLANIMI VE TOPRAKLANMA KAVRAMI
Opera sanatçıları, seslerini daha iyi kontrol edebilmek ve güçlü bir projeksiyon sağlayabilmek için diyaframlarını etkin bir şekilde kullanırlar. Diyaframdan şarkı söylemek, vücudun alt kısmından güç almayı gerektiren bir tekniktir ve bu, şarkıcıların daha güçlü ve dengeli bir ses çıkarmalarını sağlar.
- 6
Kilo ile diyafram kullanımı arasında doğrudan bir ilişki olmasa da, bazı sanatçılar aşırı kilolarının onları daha "topraklanmış" hissettirdiğini ve bu durumun şarkı söyleme performanslarını olumlu yönde etkilediğini öne sürer.
-
- 7
Ancak bu gözlemler bilimsel verilerle desteklenmemektedir. Opera sanatçılarının kilo verdiğinde seslerinin değiştiğine dair anekdotlar bulunsa da, bu değişimlerin daha çok psikolojik olduğu düşünülmektedir. Örneğin, ünlü opera sanatçısı Deborah Voigt'un kilo verdikten sonra performansının hala üst düzeyde olduğu, hatta daha fazla özgüven kazandığı yönünde yorumlar yapılmıştır.
Kaynak: Science ABC