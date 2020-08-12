OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda arttı

OPEC'in temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı, bir önceki aya kıyasla günlük 1 milyon 290 bin varil artışla yaklaşık 88 milyon 750 bin varile ulaştı. Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 310 bin varil artışla 65 milyon 580 bin varil oldu.
OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise temmuzda önceki aya göre 980 bin varil artışla 23 milyon 170 bin varile yükseldi. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 26,1 olarak kayıtlara geçti.
Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en çok artıran ülke, Suudi Arabistan oldu. Ülkede günlük ortalama ham petrol üretimi 866 bin varil artışla 8 milyon 406 bin varile yükseldi. Bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Kuveyt ve Irak izledi. BAE'de günlük üretim 98 bin varil artışla 2 milyon 430 bin varile, Kuveyt'te 73 bin varil yükselişle 2 milyon 158 bin varile, Irak'ta ise 39 bin varil artışla 3 milyon 752 bin varile ulaştı.
KÜRESEL PETROL TALEBİ
Raporda bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 9 milyon 60 bin varil (yüzde 9,09) azalarak 90 milyon 630 bin varil, gelecek yıl ise 7 milyon varil (yüzde 7,72) artarak 97 milyon 630 bin varil olacağı öngörülüyor.
OPEC petrolüne talebin ise gelecek yıl bu yıla kıyasla günlük 5 milyon 900 bin varil yükselerek 29 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 42 adet azalarak 1149'a düştü. Bu kulelerden 392'si OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!