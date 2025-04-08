Onursal Altın Palmiye'nin sahibi belli oldu: Robert de Niro'ya Cannes'da ödül verilecek - magazin haberleri

Onursal Altın Palmiye'nin sahibi belli oldu: Robert de Niro'ya Cannes'da ödül verilecek - magazin haberleri

Hollywood'un usta oyuncusu Robert de Niro, Cannes'da onurlandırılacak. 81 yaşındaki ABD'li yıldıza, 78. Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye Onur Ödülü (Honorary Palme d’Or) verilecek. Ödülün takdim edileceği festivalin açılışı, 13 Mayıs'ta yapılacak.

Açılıştan bir gün sonra Robert De Niro, Debussy Tiyatrosu sahnesinde bir ustalık sınıfına katılacak.

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Ünlü oyuncu, festivalde yaşam boyu başarı ödülüne lâyık görülmesi hakkında; "Cannes Film Festivali ile yakın bir bağım var. Özellikle şu anda dünyada bizi ayıran çok şey varken, Cannes bizi; hikâye anlatıcılarını, sinemacıları, izleyicileri ve dostları bir araya getiriyor. Oraya gitmek, eve dönmek gibi" ifadesini kullandı.

Robert De Niro ve Martin Scorsese

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Robert De Niro, 2011'de festival jürisine başkanlık etmişti. Oyuncu ayrıca 2023'te Martin Scorsese’nin 'Killers of the Flower Moon' filmi oyuncusu olarak Cannes kırmızı halısında boy göstermişti.

Juliette Binoche

Bu yılın jüri başkanı ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche olacak. Böylece Cannes Film Festivali tarihinde jüri başkanlığını üst üste iki yıl bir kadın üstlenmiş olacak. Geçen yılın jüri başkanı, 'Barbie' filminin yönetmeni Greta Gerwig'di. Ayrıca geçen yılki jüride Ebru Ceylan da vardı.