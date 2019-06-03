Onurcan Özcan kimdir? Onurcan Özcan'ın ölüm nedeni nedir? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 3 Haziran 2018 yılında denizde kaybolarak hayatını kaybeden genç müzisyen Onurcan Özcan başta ailesi olmak üzere sanat camiasını da yasa boğdu. Özcan'ın ölüm haberini alan Ferhat Göçer, Oğuzhan Koç, Emre Aydın gibi ünlü isimler sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınlamıştı.

ONURCAN ÖZCAN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile dün sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı (26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kadırıldı.

Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a (21) ulaşılamadı. Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları bugün öğle saatlerinde sonuç verdi. Genç şarkıcı Onurcan Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?

Buğulu ses tonu ve şarkılara kattığı farklı yorumları ile ciddi kitlelere ulaşmayı başaran Onurcan Özcan, 21 yaşında hayata veda etti. Kendi yazdığı besteleri seslendiren Onurcan Özcan, YouTube'da yayınladığı videolarla tanınıyordu. Çektiği videoları sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşan Onur Can Özcan, "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyordu.