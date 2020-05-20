Bu süreçte egzersizlerine evde devam ederek fit görünümünü koruyan Onur Tuna, bahçe pozunu Instagram'dan yayınladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmayan Tuna, günlük sporunu da ihmal etmiyor. Karantina döneminde göbeğini erittiğini söyleyen oyuncunun kaslı fotoğrafı, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

KORONAVİRS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!