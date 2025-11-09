Onur Can Korkmaz: Bugün mutlu bir gün ama yeterli değil

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Konyaspor’u 2-0 mağlup etti.

"BUGÜN MUTLU BİR GÜN AMA YETERLİ DEĞİL"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onur Can Korkmaz, "Oyun planlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Çaykur Rizespor maçında da preslerimiz iyiydi. Bunu devam ettirmek istedik. Bu maçta da bunu yaptık. Defans arkası koşularını istiyorduk. Bununla ilgili pozisyonlar da bulduk. Ancak yeterli değil. Sadece 3 puan aldık. Daha üst sıralara çıkmak için galibiyetlere ihtiyacımız var. Bugün mutlu bir gün ama yeterli değil. Daha iyi olmalıyız" şeklinde konuştu.