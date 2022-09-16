Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Onur Bay, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kafede sevgilisi Ecem Ataç ile birlikte objektiflere yansıdı. Yaklaşık bir aydır aşk yaşadıkları öğrenilen çift, mekanda uzun süre vakit geçirdi.

Bay, bir ara sevgilisini öpücüklere boğdu. İkilinin romantik anları objektiflere böyle yansıdı.