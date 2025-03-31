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        Haberler Gündem Güncel Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma | Son dakika haberleri

        Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma

        Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından resen soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 09:25 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:25
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        Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma
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        Bir televizyon kanalında, halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik söylemlerde bulunan Onur Alp Yılmaz hakkında resen soruşturma başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz'ın, önceki gün Halk TV ulusal medya yayınında, halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik söylemlerde bulunması üzerine harekete geçti.

        Başsavcılık, Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlattı.

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        #haberler
        #Onur Alp Yılmaz
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