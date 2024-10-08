Çeyrek asırdan fazladır Türkiye'de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön veren BKM, 2025'te de dünya starlarını Türkiye'de sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor!

Amerika çıkışlı müzik grubu OneRepublic, 2002'de Colorado'da kuruldu. Grup, şarkıcı/söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitaristler Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeciler Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ve davulcu Eddie Fisher'dan oluşuyor.