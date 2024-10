OneRepublic ilk ticari başarısını 2006'da Timbaland'ın "Apologize" adlı single'ı elde etti. İlk albümleri Dreaming Out Loud 2007'de yayınladı. Albüm, dünya çapında dijital satışları ve radyo rekorlarını altüst eden 'Apologize'ı içeriyordu. Grup 2009'da yayınlanan ikinci albümü Waking Up'ta yer alan, 'All the Right Moves', 'Secrets' ve 'Good Life' adlı parçalarla hit single'lara imza attı. Platin sertifikalı albümü Native, 2013'te 1 numaralı hit 'Counting Stars' ile yayınlandı. Dördüncü albümleri olan Oh My My, 2016'da yayınlandı. 2021'de yayınlanan 'Human' adlı albümlerinde de yer alan 'Someday', 'Run', 'Somebody To Love', 'Wanted', 'Didn't I', 'Better Days' ve 'Rescue Me' adlı single'lar yayınladılar.