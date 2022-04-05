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Önder Öztarhan yine sessiz! Aslı Enver...

Önder Öztarhan yine sessiz!

Emirgan'da objektiflere yansıyan Önder Öztarhan, sevgilisi Aslı Enver'in başrolünde yer aldığı 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmin bazı sahnelerinin evinde çekildiği yönündeki soruları yanıtsız bıraktı

05.04.2022 - 07:50 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan iş insanı Önder Öztarhan, önceki akşam Emirgan'da aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.

  • YİNE SESSİZ

    Enver'in başrolünde yer aldığı 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmin bazı sahnelerinin Öztarhan'ın evinde çekildiği ortaya çıkmıştı. Önder Öztarhan, muhabirlerin konuyla alakalı soruları karşısında sessizliğini korudu.

    Basın mensuplarının sorularını yine yanıtsız bırakan Öztarhan, hızlıca evine doğru yol aldı.

  • SUSKUN ÖNDER

    Önder Öztarhan, 2 ay önce de İstinye'de görüntülenmişti. Muhabirlerin sorularını cevaplamamayı tercih eden iş insanının tarzı dikkatlerden kaçmamıştı.

  • İLİŞKİSİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞMUŞTU

    Öte yandan Aslı Enver, geçtiğimiz yıl aralık ayında Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Enver, geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarının "Hayırlı olsun, ilişkiniz nasıl gidiyor?" şeklindeki sorusunu yanıtsız bırakmamıştı. Öztarhan ile birlikteliği hakkında ilk kez konuşan ünlü oyuncu, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun." demişti.

  • "ENERJİMİ TOPLADIM"

    Alaçatı tatilinden de bahseden oyuncu, "Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum." ifadelerini kullanmıştı. Enver, gazetecilerin "Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba." şeklindeki yorumuna ise gülerek, "Çok teşekkür ederim." sözleriyle karşılık vermişti.

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