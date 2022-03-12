Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, kar nedeniyle dün Vodafone Park'ta çalışırken bugünkü idmanını da Dolmabahçe'de gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli ise zorlu maçta kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını vurguluyor.

Karaveli, son dönemdeki birçok maçta olduğu gibi Başakşehir maçında etkili oyuna rağmen galip gelememelerinin üzücü olduğunu belirtirken derbi için Avrupa uyarısı yaptı. Karaveli, "Gelecek sezon Avrupa'da olmak istiyorsak kazanmaktan başka şansımız yok. Puan kaybı tüm hayallerimizin sonu olabilir" sözleriyle öğrencilerini motive etti. Atmosferin zaman zaman gerginleşebileceğine dikkat çeken Karaveli, bu noktada öğrencilerinden maç boyunca sakin kalmalarını istedi.

Beşiktaş, 2. sıradaki Konyaspor'un 7 puan, 4. sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

İKİNCİ DERBİSİNİ KAZANMAK İSTİYOR!

Önder Karaveli, Beşiktaş'taki 2. maçında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Karaveli, Galatasaray deplasmanında kazanarak kariyerinin ilk derbi zaferine imza atmanın peşinde. Karaveli ayrıca son dönemdeki eleştirileri de derbi galibiyeti ile tersine çevirmeyi istiyor.

İSTANBUL İÇİNDE YENİLGİSİZ!

Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde İstanbul içindeki maçlarda kaybetmedi. Siyah-beyazlılar, evindeki maçlarda Kayserispor, Göztepe, Gaziantep FK ve Altay'ı yenerken Antalyaspor ve Başakşehir ile berabere kaldı. Kartal, İstanbul deplasmanlarında ise Fenerbahçe ile berabere kalırken Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Karaveli yönetiminde Beşiktaş, İstanbul'da 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.