Önce refüje sonra aydınlatma direğine çarptı! Ölüm anı kamerada!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil; önce refüje daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kontrolden çıkan otomobil yan yola savrularak devrildi. 49 yaşındaki sürücü İbrahim Halil Bedük'ün yaşamını yitirdiği trafik kazasının güvenlik kamerası ortaya çıktı
İzmir'de, yürekleri yakan bir trafik kazası yaşandı. Görüntülerde, İbrahim Halil Bedük (49) yönetimindeki otomobil ile Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu sırada, otomobili ile makas atmaya çalışıyor.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİYOR
DHA'da yer alan habere göre Bedük aynı yönde ilerleyen başka bir otomobili geçmeye çalıştığı anda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solundaki bariyerlere daha sonra da savurularak yolun sağındaki bariyerlere çarptığı görülüyor.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kontrolden çıkan otomobil savrularak yan yola uçtuğu anlar ise saniye saniye görüntüleniyor.