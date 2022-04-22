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Yine koca dehşeti! Önce eşinin kafasına ateş etti sonra kendisini vurdu

Konya'da tartıştığı eşine tabancayla kurşun yağdıran koca olay yerinden kaçtı. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, yakalanacağını anlayan şahıs aynı silahla intihara kalkıştı.

22.04.2022 - 08:04 | Güncelleme: ABONE OL
Önce eşini sonra kendisini vurdu!
Önce eşini sonra kendisini vurdu!
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İHA

Konya'da, tartıştığı eşini tabancayla ağır yaralayan koca, olay yerinden kaçtığı otomobiliyle kaza yaptıktan sonra intihara kalkıştı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hasandedemescid Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Tahsin E., eşi Hatice E. ile birlikte 70 AAZ 315 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

KADINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma sırasında Tahsin E., yanında bulunan tabancayla eşinin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı kadın çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Tahsin E. olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Şüpheli kocanın aracı ile Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli Adana Çevre Yolu Caddesi istikametine oradan Antalya Çevre Yolu Caddesi'ne geçerek kaçmaya devam etti.

KAZA YAPTI KENDİNİ VURDU

Şüphelinin aracı daha sonra merkez Meram ilçesi Kaş Caddesi ile Karatepe Sokağı'nın kesiştiği kavşakta B.A. idaresindeki 06 SB 244 plakalı otomobile çarparak durdu. Yakalanacağını anlayan şüpheli Tahsin E., yanında bulunan tabancayla kafasına ateş etti.

Araç içerisinde ağır yaralanan Tahsin E. olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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