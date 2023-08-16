Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!

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Başakşehir'de önce drift atan bir sürücü daha sonra D-100 Karayolu üzerinde makas attı. Sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

DHA'da yer alan habere göre görüntülerin ardından şüpheliyi tespit eden polis ekipleri, sürücü E.O.’ya 29 bin 857 lira ceza yazdı.

Ziyagökalp Mahallesi’nde drift atan bir sürücü daha sonra Bakırköy istikametine doğru seyir halindeyken, D-100 karayolu üzerinde makas atmaya başladı. Makas atarak ilerleyen sürücü, trafikteki diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü tespit edilmesi için çalışma başlattı. REKLAM