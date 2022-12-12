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Önce ağabey sonra kardeş! Tam 3 yıl sonra! Ağlatan kaza!

Sakarya'da, otomobile çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 38 yaşındaki Ümmet Keskin hastanede yaşamını yitirdi. Keskin´in ağabeyi 36 yaşındaki Adem Keskin'in 3 yıl önce motosikletle bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi

Giriş: 12.12.2022 - 08:42 | Güncelleme: ABONE OL
Önce ağabey sonra kardeş! Tam 3 yıl sonra! Ağlatan kaza! - Günün öne çıkan haberleri
Önce ağabey sonra kardeş! Tam 3 yıl sonra! Ağlatan kaza!
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DHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kaza, 1 Aralık'ta Sapanca Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

KAYGANLAŞAN YOLDA DEVRİLDİ

Hayatını kaybeden &Uuml;mmet Keskin.
Hayatını kaybeden Ümmet Keskin.

DHA'da yer alan habere göre Ümmet Keskin (38) idaresindeki motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI, HASTANEYE KALDIRILDI

Sürüklenen motosiklet karşı yönden gelen A.S.Y. idaresindeki otomobile çarptı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Ümmet Keskin tedavi altına alındı.

İŞ ÇIKIŞI EVİNE GİDİYORDU

&Uuml;&ccedil; yıl &ouml;nce motosiklet kazasında hayatını kaybeden ağabey Adem Keskin.
Üç yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybeden ağabey Adem Keskin.

Ümmet Keskin hastanede yaşamını yitirdi. Keskin, dün Akyazı´da toprağa verildi. Ümmet Keskin'in Sapanca'da bir otelde çalıştığı, iş çıkışı evine gittiği sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

ÜÇ YIL ÖNCE DE AĞABEYİ ÖLMÜŞTÜ

Ümmet Keskin'in ağabeyi Adem Keskin'in (36), 2019'da Adapazarı´nda motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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