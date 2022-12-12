Önce ağabey sonra kardeş! Tam 3 yıl sonra! Ağlatan kaza!
Sakarya'da, otomobile çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 38 yaşındaki Ümmet Keskin hastanede yaşamını yitirdi. Keskin´in ağabeyi 36 yaşındaki Adem Keskin'in 3 yıl önce motosikletle bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi
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Önce ağabey sonra kardeş! Tam 3 yıl sonra! Ağlatan kaza! - Günün öne çıkan haberleri/once-agabey-sonra-kardes-tam-3-yil-sonra-aglatan-kaza-gunun-one-cikan-haberleri-3546524
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