19 TEMMUZ 2019
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Önce 5 bin sonra 500 bin TL... 'Aşk büyüsü' tutmadı, tuzak ortaya çıktı!

Adana'da bir kadın, kocasının kendisine daha çok bağlanması için Murat Y. ile görüşüp 5 bin lira verdi. Aradan geçen sürede durumunda değişiklik olmaması üzerine ikinci kez görüşmeye giden kadın bu kez 500 bin liralık senet imzaladı. Yine hayatında bir değişiklik olmayan kadın, dolandırıldığını anlayıp şikâyetçi oldu. Takibe alınan ve sosyal medya üzerinden kendisini falcı olarak tanıtan Murat Y. gözaltına alındı

19.07.2019 - 10:23 | Güncelleme: İHAGündem
aşk büyüsü

Adana'da bir kadına 5 bin lira karşılığında 'aşk büyüsü' yapan, tutmayınca ikinci büyü için 500 bin liralık senet imzalatan Murat Y. gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, merkez Seyhan ilçesinde bir kadın kocasıyla aralarında problem yaşayınca sosyal medyada büyü (sihir) yapan Murat Y. ile tanıştı. İddiaya göre, Murat Y., kocasına büyü yapıp onu kendisine aşık edeceğini söyledi. Kadın, Murat Y.'ye 5 bin lira karşılığında büyü yaptırdı. Ancak ilişkisi düzelmeyince tekrar Murat Y.'nin yanına gidip yeni bir sihir yaptıran kadına Murat Y., 500 bin liralık senet imzalattı. Ancak ikinci kez sihir yapılmasına rağmen kadının hayatında hiçbir şey değişmeyince kadın dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Murat Y.'yi takibe başladı. Yapılan takipte zanlının sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilere kendisini falcı olarak tanıtıp özellikle erkeklerle sorunu olan kadınları ağına düşürüp sihir (büyü) yaptığını saptadı. Polis, bunun üzerine evine baskın yaparak Murat Y.'yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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