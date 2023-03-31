Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam On Numara On Numara çekiliş sonuçları 31 Mart 2023! On numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

On Numara sonuçları açıklanıyor! 31 Mart On numara çekiliş sonucu sorgulama

On Numara heyecanı haftanın son çekilişi ile sona eriyor. Sisal Şans Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi ile Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen On Numara çekilişi bugün saat 20.00'de gerçekleştirilecek. İşte 31 Mart Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 31.03.2023 - 19:38 | Güncelleme: ABONE OL
On Numara çekiliş sonuçları 31 Mart 2023! On numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Haftanın son On Numara çekilişinde bekleyiş sona eriyor. Bilindiği üzere Milli Piyango On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. İşte, MPİ 31 Mart Cuma On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

31 MART 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
AÖF bahar dönemi sınav tarihleri
AÖF bahar dönemi sınav tarihleri
Sakarya'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü
Sakarya'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü
Muğla'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
Muğla'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.