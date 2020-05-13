Omurga eğriliği; omurga yapısının dik durulduğu zaman sağ veya sola doğru eğri durması durumunda oluşan hastalıktır. Omurga yapısı yan taraftan bakıldığında girinti ve çıkıntı oluşan bir yapıya sahiptir. Fakat arkadan bakıldığında omurganın dik ve düz durması gerekmektedir. Eğri durması da diğer bir adıyla ‘skolyoz’ hastalığının başlangıcı olduğuna işarettir. Oluşmasının birçok nedeni bulunan bu rahatsızlığın tedavi yöntemi de kişiye göre değişiklik göstermektedir.
Omurga eğriliği toplum arasında çok sık görülmeye başlamış bir rahatsızlıktır. Eğer %4-5 oranında oluşan ve gelişim göstermeyen bir eğrilik varsa kişinin sportif faaliyetler ile tedavi edilmesi sağlanmaktadır. Bu durum %10 oranında ve ilerlemeye devam etmekteyse kişiye korse tedavisi uygulanmaktadır. Korse tedavisi; gün boyunca 20 saat süreyle kaldığı takdirde, yapılan araştırmalarla da eğrilmenin devamlılık göstermediği ve düzelmeye başladığı görülmüştür. Eğrilme %40 oranında ve kişi de nefes almayı zorlaştırıp, baskıdan dolayı hareketlerde tutukluk meydana getiriyorsa mutlaka cerrahi müdahale ile düzeltilmesi gerekmektedir.
Skolyoz hastalığının oluşma nedenleri;
Doğuştan oluşan eğrilikler; küçük yaşta müdahale edilerek, düzelmesi sağlanabilmektedir. Kas ve sinir sisteminde meydana gelen hastalıklarında direk beyin ve sinir sistemini etkilemesinden dolayı hızlı ilerleyebilmektedir. Bu yüzden hemen teşhis edilip, cerrahi müdahale ile düzeltilmesi sağlık açısından önemlidir.
Kişilerin önlemler alarak duruşlarına dikkat etmesi ile bu hastalığın meydana gelmesi doğuştan olmadığı sürece engellenebilmektedir.
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