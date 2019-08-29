Gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik'in "Bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda" şeklindeki tweet'i kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Gedik'e "İsteyen istediğini giyer" yanıtını verirken Gedik, "Yerine göre giyinmek gerek" diyerek paylaşımının arkasında durdu.

Gedik, Twitter'da "İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar" diye yazdı. Gedik'in şort boyu ile ilgili paylaşıma kısa sürede binlerce yanıt geldi.

Gedik, "şort boyu" ile ilgili bu yorumuna gelen eleştiriler üzerine "yerine göre giyinmeyi tartışalım" dedi ve bir fotoğraf paylaşarak, "Şehir içinde şöyle gezenler var. Şort ok ama doz aşımına karşıyım... Ne var bunda diyenleri bir görelim bakalım" diye yazdı.

Gedik, şöyle devam etti: "Ülkenin en rahat giyinen kadınlarından biri olarak bu linci yemem de sağlam ironi oldu.... Ama yine tekrarlıyorum; yerine göre giyinmekten bahsetmiştim, şehir içinde teşhirci şortlar giyenlerdi hedefim. Üstünüze alınmayın". Gedik daha sonra paylaştığı video ile "yerine göre giyinmek gerektiği" düşüncesini yineledi.

Gedik, gelen tepkiler sonrasında Twitter hesabından bir açıklama daha yaptı:

Herkes fikirlerini özgürce söyleyebilmeli. Ben beni eleştirenlere kızmıyorum. Ahmet Hakan’ın yazısını okudum. Tekrar düşündüm. Fikrimi dile getiriş biçimimin doğru olmadığını kabul ediyorum. Hepinizin zamanını aldım, kusura bakmayın.