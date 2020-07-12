Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Ömür Gedik, Vodafone Park Stadı'nda Murat Başaran ile bir araya gelerek, marş tadında şarkılarına klip çekti. Gedik, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.
Ömür Gedik, gazetecilerin "Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisini darp ettiği yönünde iddialar var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Ben hayvana, kadına, her canlıya şiddet uygulanmasına karşıyım. Karşı olmayan bir insan varsa, onun da karşısındayım. Ben şiddet gösteren herkesin gerektiği cezayı almasını istiyorum. Şiddetin tamamen karşısındayım. Ne olursa olsun kadına el kalkmaz. Sanıyorum bu koronavirüs ile yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz. Bunu aslında burada söylemek istemiyordum ama evet, ben de şiddete maruz kaldım. Size söz veriyorum, başka bir ortamda bunu size anlatacağım.
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