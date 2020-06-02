Omur eğriliği; kişinin omurgasının sağ ya da sol tarafa doğru eğrilmesi ile oluşan bir rahatsızlıktır. Normalde omurga yapısının bel ve boyun bölgesinde hafif çukurluk ve sırt bölgesinde görülen hafif bir kamburluk bulunmaktadır. Bu durum yandan bakıldığında görülmektedir. Arkadan bakıldığında ise düz olarak görülmesi gerekmektedir. Eğrilik varsa; omur eğriliği bulunmaktadır. Diğer bir adı ‘skolyoz’ olarak bilinen omur eğriliği; bazen başka hastalıklara bazen de kişinin yaşı ve kemik yapısına göre gelişebilmektedir. Omur eğriliğin herkese göre değişiklik gösteren tedavi yöntemi bulunmaktadır.
Bu rahatsızlık herkeste görülebilmektedir. Ancak eğriliklerin büyük bir kısmı az olanlardır. Eğrilikler %10’un üzerinde ilerleme kaydederse; kişi tedaviye başlamaktadır.
Skolyoz hastalığının birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; idiopatik skolyoz, nöromusküler skolyoz ve konjenital skolyoz olarak ayrılmaktadır.
Omur eğriliği tedavisi türüne ve oluşma nedenine göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenlerde dolayı bu hastalığın tedavisi için izlenecek yol şu şekildedir denemez. Omur eğriliği hastalığının tespit edildiği yaş, meydana gelme nedeni, yapılan test sonuçları, radyolojik tetkik sonuçları ve muayene sonuçlarının incelenerek büyük bir titizlikte kişiye özel tedavi yöntemi uygulanmasına yönelik başlamaktadır. Buna uygun izlenebilecek 3 yöntem bulunmaktadır. Eğer kişinin omur eğriliği %20-25 oranında ise; belli aralıklarda takip edilerek, vücut kondisyonunu artırmak için spor yapılması şeklinde olmaktadır. Eğrilik % 20-40 oranında ve ilerlemeye müsait ise; günde 20 saat aralıksız olarak korse takılmasıdır. Bunun sonucunda yapılan araştırmalarda ameliyata gerek kalmadan, eğriliğin büyük oranda düzeldiği üzerinedir. Bu durum %40-45 oranında ise; kişiye cerrahi müdahale yapılması gerekmektedir. Kemik gelişimi tamamlanmış kişilerde düzeltme ve sabitleme uygulanmaktadır. Omurga önemli bir bölge olduğundan dolayı, hareket sınır az seviyede olmaktadır. Bu yüzden iyi şekilde planlama ve hazırlık yapılması gerekmektedir.
Bu hastalığın ameliyatı sırasında korkulan bir durum kişinin felç olma riski altında olmasıdır. Öncesinde kişinin felç olduğu ameliyat sonrası uyandığında anlaşılabilen bir durum olmasına rağmen, gelişen tıp ile günümüzde nöromonitorizasyon işlemi ile ameliyat sırasında anlaşılarak müdahale edilmektedir.
Gelişen tıpta artık omurilik eğriliği tedavisi rahatlıkla yapılarak, kişilerin sağlığını kazanması sağlanmaktadır.
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